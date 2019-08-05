Махачкала, , 10:47 — REGNUM

Встреча руководства Дагестана с местными ветеранами войны в Афганистане состоится сегодня, 5 августа, в правительстве республики. На повестке — обсуждение вопроса льгот и улучшения жилищных условий, пишет РИА «Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа дагестанские ветераны-афганцы объявили о своём намерении начать бессрочную голодовку в городе Махачкале. Тем самым ветераны боевых действий собирались высказать свой протест в связи с тем, что они десятилетиями не могут дождаться от властей республики положенного им жилья.

Акция должна была проходить в парке воинов-интернационалистов. Однако к ветеранам вышли вице-премьеры республики Анатолий Карибов и Рамазан Джафаров и убедили их не прибегать к голодовке. Чиновники пообещали доложить об их проблеме главе Дагестана.

Добавим, что в боевых действиях в Афганистане приняли участие свыше трёх тысяч дагестанцев, 141 человек не вернулся с войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Ветераны-афганцы из Дагестана требуют обещанного им жилья