Псков, , 10:43 — REGNUM

Псковская область стала победителем конкурсного отбора на создание регионального центра по работе с одарёнными детьми по образцу центра «Сириус», который действует в Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, реализация проекта намечена на 2021−2022 годы.

Средства на создание псковского «Сириуса» будут выделены из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В работе центре предполагается задействовать все образовательные, культурные и спортивные учреждения области.

«В Псковской области выстроена система выявления и поддержки талантливых детей и создание «Сириуса», без сомнения, придаст ей дополнительное развитие», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, к реализации проекта регион приступит уже в сентябре 2019 года.

Создание центра будет проводиться в партнёрстве с Псковским госуниверситетом, Объединённым Псково-Изборским музеем-заповедником, Пушкинским музеем-заповедником «Михайловское» и Псковской епархией.