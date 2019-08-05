Пекин, , 10:43 — REGNUM

Уровень подземных вод в Пекине значительно вырос, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

На конец мая текущего года средняя глубина залегания грунтовых вод в равнинных районах Пекина была зафиксирована на уровне 23,32 метра, что на 2,18 метра выше, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Пекинском управлении водой (BWA). Объем подземных вод увеличился на 1,12 млрд кубометров.

В сравнении с 2015 годом уровень воды вырос на 3,16 метра, а объем подземных вод на 1,62 млрд кубометров, отметили в BWA. С начала проекта отведения воды «с юга на север» в 2016 году, начался процесс восстановления грунтовых вод в столице Поднебесной.

В рамках проекта 9,5 млрд кубометров воды ежегодно проходит через каналы и трубы из водохранилища Даньцзянкоу в провинции Хэбэй в центральном Китае до провинций Хэнань и Хэбэй наряду с городами Тяньцзинь и Пекин.

В 2018 году среднее количество осадков в Пекине составило 590 мм, что почти на 1% больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом, уровень грунтовых вод в Пекине продолжает стабильно увеличиваться и по сей день.

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