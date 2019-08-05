Москва, , 10:45 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года в РФ было продано 453,3 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач, что на 3% больше, чем за шесть месяцев 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что около 60% от данного количества приходится на машины всего лишь пяти брендов.

На первом месте по продажам машин с автоматической трансмиссией по итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская компания KIA — 93,5 тыс. экземпляров. Автокомпания показала рост продаж на 7% по сравнению с прошлым годом.

Вторую строчку занимает бренд Hyundai. За полгода было продано 67,6 тыс. авто этой компании с автоматической трансмиссией (+4%).

Тройку лидеров замыкают японские авто компании Toyota. Машины этого бренда с «автоматом» приобрели 43,5 тыс. покупателей (-1%).

Четвёртое и пятое места в этом списке занимают соответственно автомобили марок Volkswagen (37,5 тыс. ед.) и Skoda (26,5 тыс. ед.).

Напомним, в конце июня 2019 года стало известно, что на машины Lada Granta от АвтоВАЗа следующего поколения будет установлена трансмиссия от японской компании Jatco.

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