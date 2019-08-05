Москва, , 10:39 — REGNUM

Большинство жителей России — владельцев земельных участков — стали всё чаще воспринимать дачу как место для отдыха, а не для труда: 32% в 2005 году против 56% в 2019 году. Таки данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Регулярностью выезжают на дачу 62% граждан РФ. 20% бывают еженедельно, 8% живут за городом всё лето. Бывают на даче редко (не более 3−4 раза за лето) 21% опрошенных.

Главной целью использования дачного участка, как и 14 лет назад, большинство опрошенных (72% в 2005 г. и 71% в 2019 г.) считает занятие садом или огородом, выращивание фруктов и овощей.

Опрос проведен 10 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Так, в I квартале 2019 года количество предложений о продаже дач на «Авито» увеличилось на 21,9%.Подробнее на эту тему: Жители России начали массово избавляться от дач