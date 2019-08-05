Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM

Около 1,5 тыс. человек вышли на митинг против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге. Акция состоялась в гайд-парке на площади Ленина у Финляндского вокзала в воскресенье, 4 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы участники могли попасть на митинг, им необходимо было пройти через рамки металлодетекторов, личные вещи досматривали. Полицейские в очередной раз перекрыли все соседние улицы, создав «загончик», в том числе с помощью снегоуборочной техники. Множество автобусов с сотрудниками ОМОН дежурили по-соседству, однако их услуги не понадобились — мероприятие прошло мирно.

Поводом для акции стало московское дело сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца Михаила, которое они совершили по предварительному сговору, как полагает обвинение. Защита же настаивает на необходимой самообороне, так как отец долгие годы издевался над сестрами, в том числе принуждения к действиям сексуального характера.

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«Свободу сестрам Хачатурян», «Сестры Хачатурян есть в каждом подъезде», — гласили надписи на плакатах митингующих. Они требовали принять закон о домашнем насилии и справедливости для тех, кто вынужден обороняться, осуждая декриминализацию домашнего насилия, которое произошло в 2017 году, когда побои, нанесенные близкими родственниками стали подпадать только под административную, а не уголовную статью.

«Наша правовая система не знает такой категории насилия, как домашнее. Домашнее насилие — это то, от чего сложно спрятаться, потому что оно происходит там, где ты живешь», — говорили со сцены ведущие. Они отметили, что в разработке находится закон о профилактике домашнего насилия, и митингующие потребовали его принятия.

«Когда я говорю о свободе сестер Хачатурян, я не хочу, чтобы ради них делали исключения из законодательной системы. Я хочу, чтобы существующая в УК РФ 37-я статья о необходимой самообороне была применена надлежащим образом», — продолжала одна из организаторов.

Как отметили участники, в целом на митинг пришла разнородная публика, как мужчины, так и женщины, больше всего присутствовало молодежи от 20 до 30 лет. Они принесли самодельные баннеры с лозунгами «Будет тело — будет дело», «Бьют не потому, что «довела», бьют от безнаказанности», «Самозащита не преступление!», «Легче посадить за самооборону, чем принять закон о домашнем насилии», «Бьет — значит статья» и другими. Акция продолжалась более часа, после чего участники продолжили свободное общение между собой и постепенно разошлись.

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