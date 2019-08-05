Тбилиси, , 10:38 — REGNUM

На береговой линии Черного моря в Грузии зафиксирован четырёхбалльный шторм, передает 5 августа грузинский «Первый канал» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики.

В ведомстве также призвали отдыхающих воздержаться от купания в море. Отмечается, в ночь с 4 на 5 августа в службы по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 45 сообщений. Большинство сообщений касалось затопления первых этажей зданий.

В Батому также произошло затопление дорог. В настоящее время на всех спасательных вышках подняты красные флажки, что означает запрет на купание в море.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовой погоды. В городе ожидается сильный дождь с грозой, ветер 15−20 метров в секунду с порывами до 25 м/с. Кроме того, на участке Магр — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

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