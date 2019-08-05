Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM

Грядущий снос старинной школы №41 вызвал споры среди екатеринбуржцев. Дискуссия разгорелась в социальной сети Facebook.

Спор начал журналист Николай Курилов, который назвал назвал действия мэрии «бескультурными». По мнению Курилова, здание можно было бы спасти, если бы предыдущая команда горадминистрации «почесалась об этом вовремя» и расширила территорию школы, выселив оттуда классы.

Впрочем, с мнением Курилова не согласился его коллега по профессии Вадим Аверьянов. По словам журналиста, здание школы не несёт архитектурной ценности и является типовым.

Срединную позицию занял политолог Александр Трахтенберг. По его мнению, ценность здания с точки зрения архитектуры действительно равна нулю, но школа уже стала «намоленным» местом.

Напомним, ранее в мэрии заявили о грядущем сносе школы №41. Будет демонтирован старинный корпус школы и пристрой к нему.

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