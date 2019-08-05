Пермь, , 10:38 — REGNUM

В лестных массивах Перми ведут работы по ограждению муравейников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, при нормативе в 50 муравейников в год уже огорожено более 70 муравьиных гнезд.

С помощью ограждений муравейники защищают от разорения человеком, животными и птицами. Осуществляя защитные меры, лесники проводят также наблюдения за состоянием гнезд.

Наибольшее количество муравейников расположено в Нижне-Курьинском и Левшинском лесничествах.