Грозный, , 10:35 — REGNUM

Беженцам из Мьянмы, которые находятся в лагерях на территории Бангладеш, оказывается масштабная гуманитарная помощь. Многие социальные вопросы решает для них Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, кроме предоставления продуктов питания, одежды и стройматериалов, фонд занимается решением вопросов образования детей, водоснабжения, здравоохранения. Так, в лагере беженцев открыта школа, где обучаются более 1000 детей. Школьники полностью обеспечены учебниками и одеждой, ежедневно получают двухразовое питание, а их преподаватели — заработную плату, написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также фонд закупает и выделяет нуждающимся одежду, продукты питания, стройматериалы, строит водоводы.

«В лагерях беженцев решаются проблемы водоснабжения. Пробурено 50 водяных скважин, установлены три водонапорные башни с резервуарами по 20 тонн и насосами электроснабжения на солнечных батареях. В настоящее время устанавливаются штоковые насосы в 450 водяных колодцах», — написал чеченский лидер.

Кадыров также сообщил, что для беженцев Мьянмы полностью отреставрированы десять мечетей, оказана материальная помощь более 100 имамам.

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Как сообщало ИА REGNUM, чеченский фонд имени Ахмата Кадырова начал помогать беженцам народа рохинджа (рохинья) в Бангладеш в сентябре 2017 года. По поручению Рамзана Кадырова в стихийных лагерях беженцев, где находятся до 160 тысяч человек. побывал сенатор от Чечни Зияд Сабсаби. Он назвал ситуацию в них «исключительно трагической».