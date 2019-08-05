Астрахань, , 10:35 — REGNUM

В Астраханской области более 670 человек обратились на «горячую линию» и пришли на приём в прокуратуру по вопросам капитального ремонта и переселения из аварийного жилищного фонда, Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, после приёма 1 августа сотрудники прокуратуры получили информацию о более чем 20 опасных для проживания домов.

Например, на улицах Черновицкой и 8-ой Энергетический проезд жилые дома не приняты на баланс мэрией и не заключены договоры социального найма. Органы местного самоуправления до сих пор не расселили некоторые дома, признанные аварийными более пяти лет назад. Срочного ремонта потребовали жильцы домов на проспекте Бумажников, улицах Луконина, Комарова и Ужгородской в связи с ненадлежащим техническим состоянием инженерных систем и конструкций. Также в прокуратуру сообщили о некачественном капитальном ремонте, срыве или необоснованном переносе сроков капремонта в 35 домах. По каждому заявлению организованы проверки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт и расселение ветхого жилья в Астраханской области являются одними из главных проблем региона. Проверки Генпрокуратуры и следователей в этой сфере привели к более чем 40 уголовным делам, фигурантами половины которых стали чиновники и депутаты. В конце июля по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны экс-председатель областного правительства Расул Султанов и исполняющий обязанности председателя правительства — министра финансов Астраханской области Виталий Шведов.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио астраханского губернатора прокомментировал дело Султанова и Шведова