Махачкала, , 10:38 — REGNUM

День Каспийского моря будет отпразднован с 6 по 7 августа в городе Махачкале. На эти дни запланированы праздничные мероприятия, а также круглые столы по теме сохранения окружающей среды в прибрежной и морской зонах Каспия, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

В круглых столах и пленарных секциях примут участие представители профильных федеральных и региональных органов власти прикаспийских субъектов РФ, а также деятели науки и члены экспертного совета. Добавим, что мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Напомним, празднование Дня Каспийского моря в прикаспийских субъектах России проводится ежегодно с 2006 года.

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