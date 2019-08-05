Сеул, , 10:02 — REGNUM

В Южной Корее увеличилось число пожилых людей, пользующихся смартфонами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Information Society Development Institute.

Согласно опубликованным данным, доля пожилых людей в возрасте от 70 лет, пользующихся смартфонами, увеличилась с 3,6% в 2013 году до 37,8% в 2018 году.

Известно, что за аналогичный период доля пожилых людей в возрасте от 60 лет также увеличилась с 19% до 80,3%, в возрасте от 50 лет — с 51,3% до 95,5%. Доля людей в возрасте от 40 лет, пользующихся смартфонами, также увеличилась с 81,3% до 98,4%, в возрасте от 30 лет — с 94,2% до 98,7%.

По состоянию на 2018 год 9 из 10 жителей страны пользуются смартфонами.

Кроме того, специалисты обнаружили, что с ростом людей, пользующихся смартфоном, сокращается время просмотра телевизора. Среднесуточное время просмотра телевизора 96,5% семей сократилось на 27 минут, до 2 часов и 47 минут.

В частности, среднесуточное время просмотра телевизора молодыми людьми в возрасте от 20 лет сократилось на 1 час и 4 минуты, возрасте от 30 лет — на 42 минуты, в возрасте от 10 лет — на 41 минуту, в возрасте от 50 лет — на 28 минут, в возрасте от 40 лет — на 26 минут, в возрасте от 60 лет — на 21 минуту.

С другой стороны, среднее время просмотра телевизора людьми в возрасте от 70 лет, напротив, увеличилось на 5 минут, до 259 минут.