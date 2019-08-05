Малоярославецкий район, Калужская область, , 09:48 — REGNUM

Осенью 2019 года около «Долговременной огневой точки (ДОТа) Алешкина» в Малоярославецком районе Калужской области планируется открыть памятник, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны бойцам и командирам Красной Армии. Памятник будет называться «Воинам, погибшим в боях за Родину, и их женам, свято хранившим любовь до последних дней жизни», сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в местном отделении политической партии «Единая Россия».

Автор скульптурной группы — подольский скульптор Виктор Михайлов. Памятник станет частью создаваемого мемориала, посвященного беспримерному подвигу курсантов Подольских пехотных и артиллерийских военных училищ. По мнению председателя совета Благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимира Безуглова, будущий мемориальный комплекс в малоярославецком селе Ильинском станет мемориалом международного уровня: в рядах подольских курсантов были представители из 22 областей России и 10 союзных республик.

Беспримерный подвиг подольских курсантов — это один из эпизодов отчаянной битвы за Москву в октябре 1941 года. Тогда из курсантов в живых остался только каждый десятый, но они ценою своих молодых жизней остановили наступление гитлеровских полчищ на столицу.