Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM

В Свердловской области продолжают появляться несанкционированные свалки, хотя реформа по обращению с ТКО и ставила задачу ликвидации таких мест. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в статье для «Областной газеты».

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Полпред подчеркнул, что в настоящее время в регионе продолжают появляться несанкционированные свалки как на окраинах муниципалитетах, так и в полях и лесах.

По мнению чиновника, это свидетельствует об одном: «власти не дорабатывают». Реформированная система до сих пор «работает не в полной мере», сетует Цуканов.

Напомним, ранее уральский полпред обратил внимание на недоинформированность свердловчан по ключевым моментам «экологической» реформы. Также остаётся острым вопрос о мусорных тарифах, считает чиновник.

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