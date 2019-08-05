Канберра, , 10:55 — REGNUM

В австралийском штате Виктория после процедуры эвтаназии умерла 61-летняя женщина. Керри Робертсон, мать двоих детей, умерла в июле, через три месяца после того, как прекратила лечение метастатического рака молочной железы. Об этом, как передает DailyMail, сообщили в организации Go Gentle Australia.

Женщина прекратила лечения в марте, когда побочные эффекты химиотерапии больше не поддавались терапии, и приняла решение пройти процедуру эвтаназии.

«Ее тело отказывало ей, и она испытывала невероятную боль. Она долго страдала от боли», — говорится в заявлении ее дочери.

Робертсон ушла из жизни в юго-восточном городе Бендиго.

Напомним, ранее Нижняя палата парламента австралийского штата Виктория проголосовала за легализацию эвтаназии. Закон вступил в силу 1 июня 2019 года.