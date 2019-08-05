Смоленск, , 09:44 — REGNUM

Семь случаев кори зарегистрировано в Смоленской области в январе — июне 2019 года, среди заболевших только двое детей, остальные взрослые, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

С начала года в регионе против кори было привито 13 тыс. 500 человек (61,4% от плана), в том числе 10 тыс. 033 детей (55,7%). В рамках подчищающей иммунизации на 26 июля в регионе было привито 1125 человек (87% от плана), в том числе 325 иностранных граждан.

Напомним, в 2018—2019 году вспышки кори регистрировались на Украине, в Молдавии, в Грузии, Сербии, Киргизии, в 72 случаях заболевание закончилось летально.