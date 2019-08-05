Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний безработный мигрант из Узбекистана. Его землячка, работающая в кафе, сообщила об изнасиловании этим гражданином своего несовершеннолетнего сына.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», женщина рассказала, что 3 августа мужчина заманил ее 13-летнего сына в хостел на Боровой улице во Фрунзенском районе Петербурга и совершил сексуальное насилие. Оперативными действиями сотрудников полиции 4 августа предполагаемый преступник был задержан.

Органы СКР намерены возбудить уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщалось, в конце июля в Петербурге за сексуальное насилие в отношении восьмилетнего мальчика задержали 40-летнего дворника родом из Узбекистана.

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