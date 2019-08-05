Тбилиси, , 09:39 — REGNUM

Требование членов «Нового профсоюза железнодорожников» по 50-процентному увеличению заработной платы является популистским. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Грузинские железные дороги».

В компании считают, что угрозы профсоюза вывести на забастовку 4,8 тыс. железнодорожников не могут быть воплощены, так как «каждый железнодорожник более чем хорошо знает о финансовом положении компании».

Кроме того, «Новый профсоюз железнодорожников» объединяет 400 работников, поэтому не имеет права выступать от лица всех железнодорожников, отметили в компании. В АО «Грузинские железные дороги» пообещали поднять размер заработной платы на 10% с марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года доходы АО «Грузинские железные дороги» составили 174,87 млн лари ($59 млн), что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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