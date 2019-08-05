Киев, 5 августа 2019, 09:42 — REGNUM
Одной из главных ошибок экс-президента Украины Петра Порошенко была пафосная манера общения, заявила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина 4 августа в интервью изданию «Новое время».
По мнению социолога, манера общения Порошенко проигрывает в сравнении с манерой общения президента России Владимира Путина или президента Украины Владимира Зеленского.
По данным Ассоциации политических психологов Украины, значительная часть населения Украины испытывает к Порошенко очевидную, не вполне рациональную, хотя и оправданную, ненависть.
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