Киев, , 09:42 — REGNUM

Одной из главных ошибок экс-президента Украины Петра Порошенко была пафосная манера общения, заявила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина 4 августа в интервью изданию «Новое время».

«Это и была одна из главных ошибок Порошенко — его тон общения, такой пафосный. Людей он всегда раздражал. Все хотят простого разговора», — рассказала она.

По мнению социолога, манера общения Порошенко проигрывает в сравнении с манерой общения президента России Владимира Путина или президента Украины Владимира Зеленского.

«Посмотрите на президента РФ Владимира Путина, вот такого простого разговора ждут от президента и у нас. Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы», — отметила Бекешкина.

По данным Ассоциации политических психологов Украины, значительная часть населения Украины испытывает к Порошенко очевидную, не вполне рациональную, хотя и оправданную, ненависть.

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