Москва, , 09:35 — REGNUM

Ночь на 5 августа стала самой холодной за лето 2019 года в Москве, передаёт «Интерфакс».

По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 6,7 градусов. Перед этим летний минимум был зафиксирован 4 июня и 31 июля — 8,3 градуса.

Такой уровень температуры ночью 5 августа стал самым низким за многие годы, но абсолютный рекорд всё же не превзошёл. Он был установлен в 1960 году — 5,6 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, температурный фон днём 5 августа окажется ниже климатической нормы на 9−10 градусов.

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