Биробиджан, , 09:36 — REGNUM

Прокуратура Еврейской автономии выявила предоставление не полного спектра коммунальных услуг со стороны администрации Облученского муниципального района, к ответственности привлечён глава, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Надзорный орган выяснил, что глава района Виктор Орёл своевременно не производил расчёты с ресурсоснабжающими организациями, из-за чего происходили перерывы в водоснабжении муниципальных организаций и накопление долгов. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Кроме того, в отношении главы было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого мировым судьёй, глава Облученского муниципального района был оштрафован на 11 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, нижегородская прокуратура привлекла к административной ответственности глав трёх районов за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами. Главы районов были оштрафованы на сумму по 5 тысяч рублей.