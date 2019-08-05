Екатеринбург, 5 августа 2019, 09:29 — REGNUM
В Свердловской области так и не решили проблему недоинформированности населения по ключевым вопросам реформы обращения с ТКО. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в статье для «Областной газеты».
Цуканов считает, что образовался информационный вакуум по наиважнейшим пунктам реформы. В частности, по темам организации мусорных контейнеров, нормативов накопления бытового мусора, структуры платы для населения — потребителя услуги, а также строительству новых объектов для сортировки и переработки мусора.
Также более половины населения не осведомлено о национальном проекте «Экология», по данным соцопросов, подчеркнул полпред.
Напомним, ранее Николай Цуканов раскритиковал ситуацию с «мусорными тарифами» в Свердловской области. По мнению чиновника, проблема остаётся острой для жителей региона.
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