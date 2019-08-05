Пермь, , 09:26 — REGNUM

В Пермском крае намерены дополнить подарок новорождённым. Дополнения ждут младенцев, которые появятся на свет в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

Перечень дополнения обсуждался экспертным сообществом в Перми в начале августа. Поступили предложения дополнить подарок трикотажным одеялом (пледом), комплектом детской одежды, набором с ножницами и термометром. Обсуждение продолжается в муниципальных образованиях.

Стоит отметить, возможность дополнить подарок новорожденному Пермского края появилась в результате экономии средств от закупочных процедур на подарки в 2019 году.

Напомним, с 1 июня 2019 года в ЗАГСах региона начали выдавать подарки новорождённым в рамках одноименной акции. Их выдавали младенцам, которые родились после 1 января 2019 года. На ближайшие три года из краевого бюджета на приобретение подарков предусмотрено 240 млн рублей. Помимо коробки с подарком каждому младенцу вручают памятные медали.

Добавим, что идея подарком и медалей вызвала неоднозначную оценку в обществе. Ряд пермяков посчитали, что денежные выплаты вместо подарков принесут гораздо больше пользы. Родители сами решат, что нужнее их ребенку.

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