Ульяновск, , 09:21 — REGNUM

В Цильнинском районе Ульяновской области в ходе проверки закона о погребении и похоронном деле выявлены «многочисленные нарушения». В частности, не были зарегистрированы права собственности на два кладбища, сообщает областная прокуратура.

На территории Анненковского сельского поселения расположены два кладбища — возле сел Пилюгино и Степное Анненково. В ходе прокурорской проверки установлено, что права собственности на них не зарегистрированы, что влияет на содержание мест захоронения. Также отсутствуют определённые границы участков, что препятствует санитарному и экологическому контролю.

Прокурор Цильнинского вышел в суд с иском об обязании администраций Анненковского поселения и Цильнинского района принять меры по государственной регистрации права собственности и постановке на кадастровый учёт данных объектов с расположенными на них кладбищами. Ульяновский областной суд поддержал надзорное ведомство.

Отметим, что в марте 2019 года прокуратура Ульяновской области распространила сообщение о том, что на территории Новоульяновска места захоронения (а там расположены три кладбища) на государственный кадастровый учёт не поставлены, права собственности муниципального образования на них не зарегистрированы. Также ведомством было установило, что должностными лицами не приняты меры по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному закону, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения. В ведении муниципального района находится содержание межпоселенческих мест захоронения и организация ритуальных услуг. Законом «О погребении и похоронном деле» закреплены также гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умерших, регулируются вопросы по организации мест погребения с учетом требований земельного, экологического и санитарного законодательства.