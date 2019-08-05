Лондон, , 09:18 — REGNUM

В Великобритании врачи не могут поставить диагноз 16-летнему подростку, который оказался прикован к инвалидному креслу из-за загадочной болезни, сообщат Daily Mail.

По данным издания, в январе 2018 года подросток стал испытывать резкую боль и жжение в области груди, позже у него возникли трудности при движении, а затем он лишился возможности ходить.

Вначале врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогало. Также юношу пытались лечить от синдрома хронической усталости и глютеновой атаксии, однако и это не принесло результатов.

Отмечается, что томография и анализ крови не выявили у подростка ничего необычного, сейчас родители намерены провести генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога. За все время родные подростка потратили порядка 35 тыс. фунтов стерлингов (2,7 млн рублей) на поиски специалиста, который сможет поставить верный диагноз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал причину загадочных болезней жителей России. По его словам, пояс биолабораторий вокруг страны нужен для изучения и замены природных штаммов. Вместе с тем вакцины, которые существуют, обычно бессильны против боевых версий вирусов, как правило, пробивающих иммунитет. Тем не менее для гражданских целей вакцинация нужна.

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