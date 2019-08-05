Париж, , 09:08 — REGNUM

Согласно опросу института общественного мнения во Франции, опубликованному в воскресенье, 4 августа, 68% жителей страны считают действия полиции «эффективными», сообщает Le Figaro.

По данным исследования, полиция внушает «доверие» 71% жителей страны. При этом, действия полиции считаются «эффективными» подавляющим большинством из них (68%). Это цифра на 18 пунктов выше, чем в 2012 году.

С другой стороны, полиция вызывает «беспокойство» у 20% опрошенных. Около 6% жителей страны «враждебно» относятся к действиям полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу международной маркетинговой компанией YouGov, 77% жителей Франции не доверяют экологической политике правительства.

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