Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

Проблема «мусорных тарифов» для Свердловской области остаётся крайне актуальной. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в статье для «Областной газеты».

По мнению чиновника, задачей реформы была не только реорганизация всей отрасли обращения с бытовым мусором, но и «исключение всех рисков тарифной политики для населения». Однако ситуация с тарифами так и является «одной из социально острых» проблем, считает Цуканов.

Тем не менее властям удалось снизить тариф за услугу по вывозу мусора у двух региональных операторов, напомнил полпред.

Напомним, в Свердловской области, как и во многих других регионах России, реформа стартовала с 1 января 2019 года. На первых её этапах некоторые жители столкнулись с тем, что им приходило порой по две или даже три квитанции за новую услугу по вывозу мусора, что вызывало недовольство.

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