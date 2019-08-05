Ташкент, , 09:06 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 июля отправился в краткосрочный трудовой отпуск, сообщили в пресс-службе главы государства.

В администрации президента уточнили, что Мирзиёев планирует провести отпуск на территории Узбекистана. В начале августа глава государства совершил первый официальный визит в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа по итогам официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоялись телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны отметили, что приезд Мирзиёева вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.

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