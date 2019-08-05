Горно-Алтайск, , 08:52 — REGNUM

Работники Центра медицины катастроф Республики Алтай подписали коллективное письмо с просьбой отстранить от должности своего руководителя Сергея Земцова. Всего письмо подписало около 80 человек.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», обращение адресовано временно исполняющему обязанности главы региона Олегу Хорохординуи прокурору республики Николаю Мылицыну.

Сотрудники пожаловались на нездоровую обстановку в коллективе, которая сложилась в том числе из-за руководства. Ранее по этому же вопросу они обращались в минздрав, однако чиновники отделались, по словам врачей, лишь формальной проверкой.

«В нашем городе очень трудно найти хорошо оплачиваемую работу по душе, поэтому нам вот уже несколько лет приходится терпеть этого человека. Но и терпение имеет свойство заканчиваться… Мы хотим адекватного руководителя, который будет думать не только том, чтобы заработать как можно больше денег для себя, но и о вверенном ему коллективе, от работы которого зависит жизнь и здоровье граждан», — говорится в письме.

Добавим, что в 2013 году состоялось объединение созданного в 1998 году Центра медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Сергей Земцов возглавляет Центр с 2015 года.