Саратов, 5 августа 2019, 08:48 — REGNUM
Четвертое место в рейтинге самых грязных городов России занял город Саратов. Об этом 5 августа сообщает маркетинговое агентство Zoom Market.
Согласно данным социологического опроса, самыми грязными городами России стали Махачкала (первое место), Омск (второе место), Брянск (третье место).
Саратов занял четвертое место в рейтинге.
По словам коммерческого директора агентства Zoom Market Андрея Штырова, по результатам опроса 73% респондентов указали, что их город грязный по вине жителей. И только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Напомним, что опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.