Саратов, , 08:48 — REGNUM

Четвертое место в рейтинге самых грязных городов России занял город Саратов. Об этом 5 августа сообщает маркетинговое агентство Zoom Market.

Согласно данным социологического опроса, самыми грязными городами России стали Махачкала (первое место), Омск (второе место), Брянск (третье место).

Саратов занял четвертое место в рейтинге.

По словам коммерческого директора агентства Zoom Market Андрея Штырова, по результатам опроса 73% респондентов указали, что их город грязный по вине жителей. И только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

Напомним, что опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.