Москва, , 08:43 — REGNUM

В Москве с 7 августа по 7 сентября пройдёт первый фестиваль уличной культуры «Ритм моего города», сообщает 5 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Местом проведения станет ВДНХ. Месяц, который будет продолжаться фестиваль, поделен на тематические отрезки. Так, с 7 по 11 августа посетителей будут знакомит с уличной живописью, с 12 по 18 августа пройдут открытые тренировки чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу. Последующие недели будут посвящены уличной моде, танцам и музыке.

Завершится фестиваль конкурсом молодых рэп-исполнителей «Ритм моего города». Заявки на участие в нём принимаются до 22 августа. Заочный этап отбора пройдут 60 исполнителей. 7 сентября лучшие конкурсанты сразятся в финальном рэп-баттле.