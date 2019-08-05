Таганрог, Ростовская область, , 08:31 — REGNUM

Останки двух советских воинов, защищавших подступы к Ростову-на-Дону осенью 1941 года, обнаружили под Таганрогом, 5 августа сообщает «Комсомольская правда — Ростов-На-Дону».

Останки красноармейцев были обнаружены поисковиками из отряда «Последний след войны».

Поисковики отметили, что найденные останки предположительно принадлежат двум офицерам или политработникам, которые воевали в сводном отряде курсантов отправленных отражать атаку немецких танков фон Клейста. Погибшие, скорее всего, принадлежали к командно-преподавательскому составу.

Рядом с одним из бойцов нашли немецкий котелок с кашей и новые не наточенные карандаши, которые лежали в офицерском планшете. Кроме этого, у погибших нашли смертные медальоны, которые оказались не заполненные.

«Так что бывает: до этого подняли на том же участке обороны свыше тридцати курсантов, и у всех были пустые бумажные вкладыши медальонов: видно, среди курсантов Ростовских военных училищ считалось плохой приметой заполнять эти анкеты», — сообщили в поисковом отряде.

Напомним, что в 1941 году на этой территории проходили ожесточенные бои немецко-фашистских захватчиков под командованием Клейста с 18-й армией Южного фронта. 17 октября 1941 года был захвачен Таганрог, а 28 октября фашисты вышли к реке Миус, последней преграде на пути Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что советские войска под командованием маршала С. К. Тимошенко перешли к наступлению, фашистам удалось прорвать оборону и войти в город.