Москва, , 08:29 — REGNUM

Составлен рейтинг наиболее фотографируемых мест Москвы по версии Instagram, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Приложение Instagram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На первом месте оказались виды делового центра Москва-сити — 4,8 млн отметок пользователей. Второе место у Кремля и Красной площади. С этими видами опубликовано 4,13 миллиона фото и видео. Третье место у ВДНХ, вновь ставшей достопримечательностью и праздновавшей 80-летний юбилей. Число публикаций в Instagram превысило 1,9 миллиона.

Также популярна в соцсети пешеходная улица Арбат. Фотографии и видео с её видами опубликовали 840 тысяч раз. Более 800 тысяч публикаций у здания МГУ, одной из сталинских высоток. Популярны в Instagram Парк Победы, Коломенское, Царицыно, Измайлово и Большой театр.

В сообщении отмечается, что по итогам 2017 года Москва заняла второе место среди самых фотографируемых городов мира по версии Instagram.