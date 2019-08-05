Сухум, , 08:27 — REGNUM

На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии 27 июля состоялось торжественное открытие детского дошкольного учреждения, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

По словам командующего войсками ЮВО, генерал-полковника Александра Дворникова, ввод в эксплуатацию нового детского сада, рассчитанного на 150 мест, позволит полностью решить проблему обеспечения детей военнослужащих местами в дошкольных заведениях. В приоритетном порядке на должности сотрудников детского сада будут приняты жены военнослужащих соединения.

Детский сад находится на расстоянии 800 метров от Черного моря. Строительство здания детского сада осуществлялось с использованием энергосберегающих технологий из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

На территории российской военной базы в Абхазии завершается строительство школы.