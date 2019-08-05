Цхинвал, , 08:26 — REGNUM

В детском технопарке «Кванториум-15» во Владикавказе с 12 по 24 августа пройдет летняя проектная школа «Зонд». В технопарк приедут более 200 молодых людей от 12 до 25 лет из Северной и Южной Осетии и других регионов и будут работать над реальными проектами в сфере туризма. Об этом сообщает ИА «Рес».

Участники школы будут отправлены на обучение по восьми разным направлениям, среди которых информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, промышленный дизайн, промышленная робототехника, хайтек, биотехнологии, а также машинное обучение и медиа. Участникам предстоит поработать над проектом, который позволит улучшить туристическую сферу республик Северная и Южная Осетия. Студенты и все желающие старше 18 лет смогут пройти подготовку и выступить в роли вожатых лагеря.

Школа организована на средства гранта Министерства образования России «Успех каждого ребенка». Партнерами школы выступили комитет по туризму, экологический проект «Возвращение барсов в Осетию», национальный парк «Алания», турклубы «Твоя высота» и «IQ-тур» и другие.