Цхинвал, , 08:24 — REGNUM

2 августа в парламенте Южной Осетии состоялось заседание Комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Заседание было посвящено вопросу о межконфессиональном взаимопонимании и согласии в обществе. В повестку дня поставили проблему сосуществования православия и традиционных верований среди осетин. Об этом сообщила пресс-служба парламента Южной Осетии.

Председатель комитета Амиран Дьяконов в заседании указал на наличие дискуссий в соцсетях между приверженцами православной общины и приверженцами осетинских традиционных верований, отметив, что такие дискуссии противодействуют единению общества.

«Православие и традиционные осетинские верования являются одной из основ национального самосознания осетинского народа. И никому не позволено рушить эти основы нашего национального самосознания и допускать рознь между последователями веры», — указал Дьяконов.

Вице-спикер Александр Плиев указал, что недавние дискуссии в соцсетях организованы серьезной радикальной сектой.

«Это искусственно созданная организация, идеология, которой никогда в Осетии не было и это я считаю внешним влиянием. Никаких основ религий у этих людей. Эти люди не должны отделываться каким-то штрафом, а нести уголовную ответственность», — подчеркнул Плиев.

По мнению преподавателя Южноосетинского государственного университета Миры Цховребовой, за инициаторами дискуссий в соцсетях стоят определенные силы, на провокацию которых не стоит поддаваться. Цховребова отметила, что, приняв христианство, осетины продолжали придерживаться и традиционных верований, которые никогда не противоречили основам христианства.

Уполномоченный по делам религии при президенте Соня Хубаева указала, что вопрос межконфессионального взаимопонимания в Южной Осетии уже обсуждался в 2018 году на Совете безопасности.

По итогам заседания Комитета было принято решение принять проект официального заявления парламента Республики Южная Осетия и вынести его на заседание президиума.