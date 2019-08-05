Тобольск, Тюменская область, , 08:41 — REGNUM

Жители тюменского города Тобольска сообщают о нашествии летучих мышей в Южном и девятом микрорайонах. В паблике «Типичный Тобольск» размещено несколько фотографий непрошенных гостей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По рассказам жителей Тобольска, выгнать летучих мышей из квартиры весьма непросто — они шипят и выпускают зубы. Обычно тоболяки терпят висящую на обоях или москитной сетке мышь по несколько часов, пока сама не улетит.

Зоологи отмечают, что на Урале мыши-кровопийцы не водятся, но обитающий вид всё равно опасен, так как является переносчиками бешенства и туляремии. Поэтому советуют не злить крылатое животное, а при укусе обязательно пройти вакцинацию.