Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM

Санкт-петербургский «Кристалл» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Кристалла» дубль оформил Артур Папоротный, забивший два гола точными ударами со штрафных. Также забитые мячи на счету Владислава Жарикова и Дмитрия Шишина.

У «Локомотива» дубль на счету Остапа Фёдорова, ещё один гол в ворота соперников забил Борис Никоноров.

«Кристалл» занимает первое место перед заключительным этапом регулярного чемпионата. Команда набрала 23 очка, одержав восемь побед в девяти матчах. На втором месте идут самарские «Крылья Советов» (21 очко), на третьем — московский «Спартак» (18). «Локомотив» занимает четвёртое место (15).