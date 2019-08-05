Москва, , 08:06 — REGNUM

Сегодня, 5 августа, температурный фон в Москве будет на 9−10 градусов ниже климатической нормы, сообщают Метеовести.

По прогнозам синоптиков, днем в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха +12…+14 градусов, в Московской области +10…+15 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, теплая погода вернется в Москву в середине текущей недели. Со среды, 7 августа, придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, + 20−22 — в Москве, 18−22 — по области, сказал он.

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