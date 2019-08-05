Москва, , 08:06 — REGNUM

В России работодателей планируют обязать направлять сотрудникам сообщения о праве выбрать финансовую организацию для получения зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника управления контроля финанасовых рынков Федеральной антимонопольной службы Ольгу Сергееву.

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Кроме того, работники смогут поменять банк, в котором они будут получать зарплату, по своему желанию. Как отметила Сергеева, эта мера, по мнению ФАС, способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчинённых со стороны работодателей.

Отмечается, что инициативу можно реализовать, например, в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, в любом случае, этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Есть вероятность, что депутаты Госдумы обсудят это предложение ФАС уже осенью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, который усиливает ответственность работодателей за воспрепятствование сотруднику сменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата.

Теперь за «зарплатное рабство», работодателям грозит штраф. Его сумма для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям надо будет уплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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