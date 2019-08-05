Москва, , 07:47 — REGNUM

В парке «Филатов луг» в Москве специалисты создают прогулочный маршрут, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Его длина составит около двух километров, там появятся 16 зон отдыха от 50 до 125 квадратных метров. В их обустройстве используют доски хвойных пород деревьев.

Особенностью благоустройства станут перголы (навесы) в стиле лесного полога с имитацией ветвей деревьев. В их числе — угловые перголы с садовыми качелями, с лавочками и в виде арок. Освещение зоны отдыха планируют сделать мягким, чтобы не потревожить обитающих в парке животных.

Завершить работы планируется до конца 2019 года.