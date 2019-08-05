Цхинвал, , 07:45 — REGNUM

В горных районах Южной Осетии прошел народный праздник Атынаг, олицетворяющий окончание лета и начало осени, сообщает агентство «Рес».

Праздник отметили в горных районах Урстуалта, Цалагом, Тлигом, а также в некоторых районах Северной Осетии. По преданию, только после молитвы Богу и покровителю плодородия Атынагу осетины могли отправиться на сенокос.

Обязательным атрибутом праздничного стола считалось мясо жертвенного животного, осетинские пироги, арака (алкогольный напиток из кукурузы) и осетинское пиво. Наиболее широко отмечают Атынаг в селении Рук в святилище «Хисты-дзуар».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об учреждении национального праздника Уастырджи (Джеоргуба), который празднуется последний понедельник ноября. Праздник символизирует окончание трудового года.

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