Гонконг, Китай, , 06:24 — REGNUM

Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.

Также в ходе протестов частично парализовано метро, работе которого препятствуют участники забастовок. Ряд дорог перекрыт. В работе ведущего в аэропорт скоростного поезда произошёл сбой.

Напомним, массовые протесты, к которым присоединилась оппозиция, вызваны тем, что власти Гонконга пытались узаконить механизм выдачи из региона в Китай находящихся в розыске за нарушение китайских законов лиц.

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