Омск, , 06:18 — REGNUM

Дорожные службы Омска после окончания праздничных мероприятий, посвящённых 303-летию города, за сутки собрали и вывезли более 80 тонн мусора. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, мусор вывозили с улиц и локальных площадок, работы велись всю ночь.

К шести утра 4 августа было собрано порядка 80,7 тонны бытовых отходов, большая часть — в Центральном округе.

Напомним, в 2018 году во время празднования Дня города за первые сутки собрали 198,5 тонны мусора.

Добавим, в Омске в праздновании Дня города 3 августа, по предварительным данным, приняли участие 131 695 человек.