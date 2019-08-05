Челябинск, , 05:48 — REGNUM

В Челябинске на территории Курчатовского района будет создана прогулочная зона. Её откроют в 2020 году.

Площадка находится на Комсомольском проспекте между улицами Красного Урала и 40 лет Победы. Благоустроить её решили граждане, которые ранее приняли участие в соответствующем опросе на портале «Активный житель 74». Всего проголосовали 796 человек, из которых эту площадку выбрали 43.72%.

На территории прогулочной зоны появятся скамейки, детские площадки, урны. Также будут высажены кустарники и цветы.