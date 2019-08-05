Аксубаевский район, , 05:44 — REGNUM

В Аксубаевском районе Татарии жители жалуются на вонь от одной из местных речек — Малой Сульчи, которая периодически меняет цвет на «молочный». Житель района снял видеоролик и разместил его в соцсетях, надеясь привлечь внимание компетентных органов к проблеме, которой не первый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предположения сельчан о том, что это сбросы стоков ближайшего маслодельного завода, на самом предприятии на словах поспешили опровергнуть.

Сами же местные жители жалуются на невысимый запах в те моменты, когда вода окрашивается в «молочный» цвет.

Ситуация не оставила равнодушными жителей, в соцсетях идёт активное обсуждение:

«А выяснить, откуда «молоко» появляется, властям и экологам ума не хватает?», «Как это комментируют экологи и ученые?», «Сульча ужасно обмелевшая, может заодно тоже причину найдут. Вброд можно перейти, какая охранная зона. Ручеек остался», «Рыбаки! Давайте объединимся и начнём борьбу с этим безобразием!»

Спустя несколько дней после первого ролика в соцсетях появился второй от другого автора, который пытается опровергнуть, что река поменяла цвет, но жители не поверили этим контраргументам, напомнив, что река не стоит на месте, а явление «молочная вода» то появляется, то пропадает, не становясь от этого нормой.

«В речке не то что рыбы, лягушек не осталось», «Так это видео снято позже, видимо. Не в тот день, когда сброс отходов делали. Все утекло уже. Вода очистилась за это время», «Естественно утекло, и оператор не местный», «Ждём следующее видео с нетерпением как этот житель Баланды там купается и поедает пойманную рыбу из этой реки», — отметили жители в соцсетях, предложив автору опровержения «провести экскурсию от каменного оврага до этого моста», чтобы он мог «почувствовать запах чистой речки».

Напомним, в Чистополе этим летом местные жители также пожаловались на вонь.