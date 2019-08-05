Аксубаевский район, 5 августа 2019, 05:44 — REGNUM
В Аксубаевском районе Татарии жители жалуются на вонь от одной из местных речек — Малой Сульчи, которая периодически меняет цвет на «молочный». Житель района снял видеоролик и разместил его в соцсетях, надеясь привлечь внимание компетентных органов к проблеме, которой не первый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Предположения сельчан о том, что это сбросы стоков ближайшего маслодельного завода, на самом предприятии на словах поспешили опровергнуть.
Сами же местные жители жалуются на невысимый запах в те моменты, когда вода окрашивается в «молочный» цвет.
Ситуация не оставила равнодушными жителей, в соцсетях идёт активное обсуждение:
Спустя несколько дней после первого ролика в соцсетях появился второй от другого автора, который пытается опровергнуть, что река поменяла цвет, но жители не поверили этим контраргументам, напомнив, что река не стоит на месте, а явление «молочная вода» то появляется, то пропадает, не становясь от этого нормой.
Напомним, в Чистополе этим летом местные жители также пожаловались на вонь.