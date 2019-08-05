Новосибирск, , 05:43 — REGNUM

Лесное законодательство в Новосибирской области нарушают как представители уполномоченных органов государственной власти, так и лесопользователи. К такому выводу пришли сотрудники региональной прокуратуры, проанализировав результаты надзора в этой сфере в 1 полугодии 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, должностные лица нарушали требования законодательства при предоставлении гражданам древесины для собственных нужд. Также, они несвоевременно информировали граждан о наличии лесных насаждений на территории лесничеств для продажи для собственных нужд, нарушали очерёдность и сроки предоставления древесины, необоснованно отказывали в заключении договоров купли-продажи.

В свою очередь лесопользователи не соблюдали порядок проведения рубок леса, плохо очищали лесосеки от порубочных остатков, складировали остатки в кучи больше разрешённых размеров и в непосредственной близости от растущих деревьев, не очищали лесные участки от сухой травы, не обустраивали минерализованные полосы, не обеспечивали создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров и так далее.

За первые шесть месяцев текущего года выявлено 508 нарушений лесного законодательства, внесено 124 представления, 103 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 39 протестов на противоречащие закону нормативные правовые акты, в суды предъявлено шесть исков, 143 лица привлечено к административной ответственности, 112 должностных лиц предупреждены о недопустимости нарушений закона, девять материалов направлены в органы предварительного расследования, возбуждено четыре уголовных дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 10 тысяч человек и три тысячи единиц техники направлены на борьбу с масштабными лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

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