Ростов-на-Дону, , 05:16 — REGNUM

Падение 27 деревьев из-за сильного ветра с ливнем зафиксировано в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Деревья повалило в Пролетарском и Железнодорожном районах — в каждом по семь, в Октябрьском, Советском и Ворошиловском районах — по три дерева.

Напомним, 2 августа синоптики предупредили о наступлении циклона в Ростовской области: днём и до конца суток 4 августа, а также ночью и в первой половине дня 5 августа. Скорость ветра местами ожидалась до 28 м/с.