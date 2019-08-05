Казань, , 04:40 — REGNUM

В столице Татарии сегодня, 5 августа 2019 года, намечается объединённый митинг солидарности с бастующими крановщиками, в котором планируют принять участие обманутые дольщики, активисты движения, выступающего против строительства мусоросжительного завода, а также аварийщики и другие горожане, чьи права пострадали. Одновременно с этим по России продолжается флешмоб #СтопКран, который поддержали также крановщики Екатеринбурга, выразив слова солидарности коллегам из Казани, а коллектив из Самары написал для казанских забастовщиков гимн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«5 августа в 17:30 митинг солидарности с крановщиками. Сквер Славы. Казань, — говорится в приглашении. — В защиту прав граждан, в поддержку аварийщиков и обманутых дольщиков, в поддержку требования крановщиков к работодателям, против ущемления жителей Казани, против строительства мусоросжительного завода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти две недели продолжается забастовка крановщиков столицы республики, которые требуют повышения заработной платы и соблюдения правил безопасности на стройплощадках. Актив межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» отмечает, что после остановки кранов на стройплощадках Казани, в поддержку участников забастовки из разных уголков России полетели слова поддержки. Коллег поддержали представители стройотрасли Кузбасса, Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, а самарская группа «Неведомая Земля» в знак солидарности записала песню «Кузя Иванов», сделав её своего рода гимном забастовки. За оригинал песни взято произведение американского рабочего Джо Хилла, которое он написал более 100 лет назад.

«В Казани встали краны, забастовку объявив. И только Кузя-крановщик позорит коллектив: «Зачем бороться, — хнычет он, — борьба — напрасный труд!» — говорится в песне с призывом не быть как Кузя Иванов и отстаивать свои права.